Çavuşoğlu: "YÖK'ün kararı, KKTC'yi kapsamayacak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç’la yabancı ülkelerde okuyan TC uyruklu öğrencilerin durumunu görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin olumlu sonuçlandığını belirterek, YÖK’ün kararının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kapsamayacağı duyurdu.

Çavuşoğlu paylaşımında;

‘YÖK Başkanı Sn. Yekta Saraç’la gerçekleştirdiğimiz görüşmeler bugün olumlu sonuçlanmıştır.YÖK’ün yurtdışında okuyan öğrencilerin Türkiye’ye “geçiş yapabileceğiyle” ile ilgili aldığı karar KKTC’yi kapsamayacak. KKTC’den geçişler “Yükseköğretim kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmenlik” hükümleri gereği gerçekleşebilecektir.

Bu kararın ülkemiz yükseköğrenimine hayırlısı olmasını temenni eder, sürece katkılarından dolayı Başbakanımız Sn. Ersin Tatar’a ve YÖK Başkanı Sn. Yekta Saraç’a teşekkürlerimi iletirim.

KKTC yükseköğretimini ileri taşımak için var gücümüzle çalışıp, yeni projelere imza atacağımızdan ve sorun çözücü yaklaşımlar sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.Herkese sağlık ve çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.’ dedi.