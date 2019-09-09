Çavuşoğlu’nun kritik dönemde adaya gelmesi, değerlendirmelerin birlikte yapılması son derece önemli”

Başbakan Ersin Tatar, tarihi iyi algılamadan, incelemeden tehlikeli oyunlara girmeye gerek olmadığını kaydederek, “Bayan Lute’un görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamalar ve ona yönelik birtakım spekülasyonlar bizi tedirgin etti” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun böyle kritik bir dönemde adaya gelmesinin, değerlendirmelerin birlikte yapılmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Tatar,“Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda görüşü alınmadan ya da beraber hareket edilmeden adım atılmaması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Bu öğleden sonra Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yer aldı.

ÇAVUŞOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK”

Yeni hükümet kurulduktan sonra adaya ilk kez ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Tatar’ı da ziyarete edip bir kez daha tebrik etmek istediğini belirtti, Başbakan’a da hükümete de çalışmalarında başarı diledi.

Çavuşoğlu, “Türkiye, her zaman her konuda olduğu gibi bundan sonra da sizin hükümetiniz döneminde de Kıbrıs Türk halkına desteğini artırarak sürdürecek” dedi.

UBP-HP hükümetinin mali protokol dahil birçok konuda Türkiye ile yakın çalışma içinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yürütülen çalışmalara Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini de belirtti.

Çavuşoğlu, bugünkü toplantılarda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve parti lideriyle Kıbrıs meselesini ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon konularını ele alma fırsatı bulduklarını anımsatarak, “Bana göre her bakımdan faydalı bir toplantı oldu. Bu ziyareti epeyidir gerçekleştirmek istiyordum. Zamanlıca olduğunu düşünüyorum” dedi.

TATAR: “TEHLİKELİ OYUNLARA GİRMEYE HİÇ GEREK YOK”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusuna değindiği konuşmasında, “Tarihi iyi algılamadan, incelemeden geleceğe yönelik bir takım tehlikeli oyunlara girmeye hiç gerek yok. Bayan Lute’un görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamalar ve ona yönelik birtakım spekülasyonlar bizi tedirgin etti” dedi.

Tatar, Çavuşoğlu’nun böyle bir zamanda adaya gelmesinin ve değerlendirmelerin birlikte yapılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda her şey somut ve kesin olarak ifade edildikten sonra bir süreç yaşanabileceğini de ifade ederek, kendileri için Crans Montana’dan sonra yapılan açıklamaların geçerli olduğunu söyledi, “Dikkatli olunmalı” dedi.

“GÖRÜŞÜ ALINMADAN, BERABER HAREKET EDİLMEDEN ADIM ATILMAMALI”

Kendisinin de UBP’nin de garantörlük üzerinde ciddiyetle durduğunu belirten Başbakan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın garantör ülkesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda görüşü alınmadan ya da beraber hareket edilmeden adım atılmaması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için Türkiye’nin garantörlüğünün fevkalade önemli olduğunu da kaydederek, “Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği veya bize göre egemen eşitliği de fevkalade önemli” dedi.

(EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ) “BİR TAKIM İYİLEŞMELER OLDU”

Ekonomik ve mali işbirliği protokolüyle ilgili de konuşan Tatar, kaynak akışlarıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’deki görüşmelerine, Kıbrıs işlerinden de sorumlu TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları çalışmalara işaret eden Tatar, şunları söyledi:

“Gerek kamu maliyesinde gerekse alacağımız ekonomik tedbirlerde bir takım iyileşmeler oldu. KKTC’nin ekonomik bakımından daha da güçlenmesi, halkımıza daha fazla refah verebilmek, istikrarlı bir ortamda ekonomiyi geliştirmek temel hedefimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye güvenliği ve ekonomik gelişmesi bakımından yapacağı katkılar fevkalade önemlidir. Bunun bilinci içindeyiz.”

“YAPTIĞIMIZ İŞLE BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK”

Türkiye’den gelen suyun ülke ekonomisine ve zenginliğine katkısına işaret eden Tatar, suyun tarımsal amaçlı kullanılması için yapılan tünel çalışmasını yerinde gördüğünü aktardı.

Ersin Tatar şunları ekledi:

“Yaptığımız işle bir kez daha gurur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ve büyük yatırımlardan dolayı sizlere minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ülkeye kabloyla elektriğin getirilmesi de temennimizdir. Temiz, çeşitlendirilmiş, sürdürülebilir ve ucuz enerji hem ekonomi hem çevre hem de Türkiye ile bağların daha da güçlenmesi için yerinde bir proje olacak. Şu anda teknik bazı sıkıntılar olabilir. Bunların aşılması için teknik heyetlerimiz çalışmaktadır.”

“KIBRIS TÜRK HALKI SİZE HER ZAMAN DESTEK VERİYOR”

Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin geleceği, güçlenmesi ve iyi ilişkileri için çalıştığını, bunları takip ettiklerini söyleyen Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı size her zaman destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü olması, büyük ve güçlü ülkelerle iyi ilişkiler içinde olması dolaylı olarak KKTC’nin daha da güçlü olması anlamındadır.

Doğu Akdeniz’de yaşananlar, zenginliklerin paylaşılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu irade, gemilerimizin burada sondaj çalışması içinde bulunması milletimizin gücünü göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ‘Mavi Vatan’ dediğimiz Doğu Akdeniz’deki zenginliklere sahip çıkılması ve KKTC’nin bu aşamada ruhsatlandırma faaliyetleri içinde olabilmesi dengelerin korunmasında önemli.”

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 18:22