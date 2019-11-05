Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde kaza

Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 16:20 sıralarında meydana geldi.
Özkan Milli (E-31) yönetimindeki GZ 554 plakalı araç, Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Birol Betmezoğlu (E-39) yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.