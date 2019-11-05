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Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde kaza

Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde kaza
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Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 16:20 sıralarında meydana geldi.

Özkan Milli (E-31) yönetimindeki GZ 554 plakalı araç, Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Birol Betmezoğlu (E-39) yönetimindeki  TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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