Çayırova’da bakır telleri kestiler.. Bir tutuklu, iki de aranan şahıs var

Çayırova’da elektrik direkleri arasındaki bakır telleri keserken suçüstü yakalanan bir şahıs tutuklanırken olay yerinden koşarak kaçan iki kişi de aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Çayırova Valya mevkiinde, elektrik direkleri arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki havai bakır kabloları demir kesme makasıyla keserken polis tarafından suçüstü tespit edilen 3 kişiden biri olan A.C.Ç. (E-27) tutuklandı. Olay yerinden kaçan F.E.(E-40) ve H.E.(E-36) aranıyor.

-Schwertner’in ölüm sebebi metastaz eden karaciğer kanseri

22 Aralık’ta Karaağaç’ta evinde ölü olarak bulunan 70 yaşındaki Peter Paul Gustav Schwertner’in otopsi sonucu açıklandı. Schwertner’in ölüm sebebinin metastaz eden karaciğer kanseri olduğu belirtildi.

- Rezervasyon parasını zimmetine geçirdi, tutuklandı

Girne’de bir restoranda çalışan T.B.’nin (E-44) müşteri tarafından banka hesabına yatırılan 4 bin 320 TL’lik rezervasyon parasını işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

7 Eylül’de yaşanan olayın polisin bilgisine getirilmesiyle T.B. tutuklandı.