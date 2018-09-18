ÇAYÖNÜ ÇİFTİNDEN KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE 500 STERLİN BAĞIŞ

Londra’da yaşayan Şükran ve İbrahim Çayönü çifti, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 sterlin bağışta bulundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada Çayönü çiftinin, miller ötesinden, duyarlılık örneği gösteren, daimi bağışçılar olduğunu belirterek, duyarlı çifte, sağlık bereketinde bir hayat diledi.