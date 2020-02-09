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Çekiliş yapıldı

Çekiliş yapıldı
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Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat çekilişi dün akşam yapıldı; büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve bir sonraki çekilişe devretti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 32096 numaralı satılmayan bilete  isabet etti.Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Şubat’ta gerçekleştirilecek ve çekiliş, 900 Bin TL olarak belirlenen büyük ikramiye çıkana kadar devam ettirilecek.

Biletler, 20 TL fiyatla, yarın satışa sunulacak.

Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.”

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