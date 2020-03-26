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Çelebi: "Belediyelerin hizmetine darbe indirildi"

Çelebi: "Belediyelerin hizmetine darbe indirildi"
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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, hükümetin açıkladığı ekonomi paketi hakkında sosyal medyadan değerlendirme yaptı. İşte o paylaşım şöyle: “En zor koşullarda bile gece gündüz demeden hedefi sadece halkına hizmet olan belediyelerin hizmetlerine HÜKÜMETİN almış olduğu karar neticesinde ciddi bir darbe indirilmiştir. #BELEDİYECİLER SİZLERİ UNUTMAYACAKTIR#”

 

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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 27 Mart 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 27 Mart 2020
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