Çelebi: "Belediyelerin hizmetine darbe indirildi"

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, hükümetin açıkladığı ekonomi paketi hakkında sosyal medyadan değerlendirme yaptı. İşte o paylaşım şöyle: “En zor koşullarda bile gece gündüz demeden hedefi sadece halkına hizmet olan belediyelerin hizmetlerine HÜKÜMETİN almış olduğu karar neticesinde ciddi bir darbe indirilmiştir. #BELEDİYECİLER SİZLERİ UNUTMAYACAKTIR#”



