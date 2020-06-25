Çeler: "Açılım için toplum endişeli"

Genel Kurul’da ilk güncel konuşmayı yapmak üzere söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Jet Meselesinde” kayıtların silinmesi ve pandemi sürecinde yaşananlarla özel sektör çalışanlarının durumu konusunda konuştu.

Çeler, kayıtların 12 yıl muhafaza edilmemesi halinde, kayıtların silinmesinin suç sayıldığını vurguladı.

Kayıtların silinmesinin ancak bilgisayarlara format atılmasıyla mümkün olacağını, format işleminin ne zaman yapıldığına polisin bakıp bakmayacağını soran Çeler, bu konuda ayrıntılı bir araştırma yapılıp yapılmayacağını merakla beklediklerini kaydetti. Çeler, hukuki süreç hakkında ayrıntılı bilgi istedi.

“AÇILIM KONUSUNDA TOPLUM ENDİŞELİ”

1 Temmuz’da açılma meselesi konusuna da değinen Çeler, hazırlıkların tamamlanmamasını ve pandemi hastanesinin yapılmamasını eleştirerek, açılım konusunda toplumun endişeli olduğunu, hükümet yetkililerinden “yetkililerini” artık kullanmalarını istedi.

Çeler, pandemi süreci içinde yapılması gerekenlerin yapılmadığını söyleyerek, “geçen süre içinde hala yerinizde saydığınızın umarım farkındasınız” dedi.

“Hükümetin, birçok konuda olduğu gibi, 1500 TL’nin dağıtılması konusunda da sınıfta kaldığı” görüşünü dile getirrek, bazı özel sektör çalışanlarının hala yarı maaş aldığının farkında olunup olunmadığını soran Çeler, özel sektörde çalışanların “sömürüldüğünü”, bazı çalışanların işlerinden çıkarıldığını söyledi.

“Biz yeterli katkıyı sağlayamadığımız için insanlarımız işsizlikle karşı karşıya kalıyor” diyen Çeler, hükümetin basına yaptığı açıklamaları eleştirdi. Çeler, “lütfen elinizde olan gücü icraata dönüştürün” dedi.



AMCAOĞLU: “SALGIN İÇİN İLK ETAPTA AYRILAN 30 MİLYONLUK ÖDENEĞİN TAMAMI KULLANILDI”

Çeler’in ardından söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yarım kalmış hastanesi konusunda ay başında ihaleye çıkılarak, yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarını ödeme planı hakkında bilgiler verdi.

Salgın konusunda, koronavirüsle mücadele için, Bakanlığını ilk etapta 30 milyonluk bir ödenek ayırdıklarını ve bu paranın ilk etapta tamamının kullanıldığını söyleyen Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak ilettiği talepleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi hastanesi konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Amcaoğlu, bu süreçte hiçbir şey yapılmadığının söylenerek, kapıların daha fazla kapatılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Amcaoğlu, ülkenin altyapı eksiklikleri olduğunu kendilerinin de dile getirdiğini, şikayet etmenin dışında icraat yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

ÇELER: “SALGIN BİZE BULAŞTIĞINDA BİZ HAZIR MIYIZ ONU ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yeniden söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, kürsüdeki konuşmalarının, kimseyi rencide etmek için olmadığını, dertlerinin seçimi kaybetme ve kazanma olmadığını ifade ederek, amaçlarının hükümetin Covit 19 için yaptığı çalışmalarını öğrenmek ve endişeleri dile getirmek olduğunu söyledi.

Konun toplumun bütününü ilgilendiren bir durum olduğuna işaret eden Çeler, dertlerinin hükümet yetkililerini uyarma olduğunu belirtti.

Çeler, “Salgın bize bulaştığında biz hazır mıyız onu öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.