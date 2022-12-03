Çeler: “Balıkçılar ve Karaoğlanoğlu halkı görmezden gelindi”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği Başkanı Sait Faraç ve bölgedeki vatandaşlarla görüştü.
Çeler, mevcut başkanın, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağında belediye meclis üyeleri ve devlet yetkilileriyle birlikte katıldığı etkinlikler ile ödül töreninde verdiği sözlerin tam tersi icraatlara imza attığını öne sürerek, yapılan icraatla birçok kez eylem yapan balıkçıların ve Karaoğlanoğlu halkının görmezden gelindiğini dile getirdi.
Çeler, “Göreve geldiğimizde en doğrusu ve toplum faydası için yasalar çerçevesinde gereken adım atılacak” dedi.