Çeler: “Balıkçılar ve Karaoğlanoğlu halkı görmezden gelindi”

Çeler: “Balıkçılar ve Karaoğlanoğlu halkı görmezden gelindi”
banner94
banner90

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği Başkanı Sait Faraç ve bölgedeki vatandaşlarla görüştü.

banner91
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, yazılı açıklamasında, balıkçı barınağının kullanılmasının etkilenmeyeceği ve fosillerin de bulunduğu etrafındaki bölgenin yeşil alan kalması konusunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün balıkçılara ve Karaoğlanoğlu halkına söz vermesine rağmen bölgeye telleme izni verdiğini gizlediğini savundu.

Çeler, mevcut başkanın, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağında belediye meclis üyeleri ve devlet yetkilileriyle birlikte katıldığı etkinlikler ile ödül töreninde verdiği sözlerin tam tersi icraatlara imza attığını öne sürerek, yapılan icraatla birçok kez eylem yapan balıkçıların ve Karaoğlanoğlu halkının görmezden gelindiğini dile getirdi.

Çeler, “Göreve geldiğimizde en doğrusu ve toplum faydası için yasalar çerçevesinde gereken adım atılacak” dedi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kansoy, 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon...
Kansoy, 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon...
  1. Kıbrıs
﻿