Çeler, denetimler hakkında bilgi istedi

TDP Milletvekili Zeki Çeler'de Mecliste bugün “1 Mayıs’ta Yapılan Denetimlerin Takibi- İşçileri Unutmadık” başlıklı konuşma yaptı.

Kendi bakanlığı döneminde 1 Mayıs’ta yapılan denetimlerin çok tartışıldığını söyleyen Çeler, şu anda bakanlığın bu konudaki çalışmalarını öğrenmek istediğini kaydetti.

1 Mayıs’ta çalışanlara ek ödenek verilmesi gerektiğini söyleyen Çeler, bu konuda özel sektör çalışanlarının işverenlere hesap soracak noktada olmadığını bildiğini ancak açık olan işyerlerinin ihbarlar sonucu ilgili dairelere gönderildiğini anlatarak ilgili ödemenin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerektiğini gerekirse uyarı ve cezai müeyyide uygulanması gerektiğini kaydetti.

Çeler, bu konunda denetimlerin en kısa sürede yapılmasını istedi.

Yabancı işçilerle ilgili bakanlığı döneminde yapılan çalışmalara değinen Çeler, ülkede ciddi şekilde insan ticareti yapan kesimler olduğunu dile getirdi.

Zeki Çeler, bunun önüne geçmenin en önemli yollarından birinin uluslararası cemiyetle iş birliği içinde çalışmak olduğunu kaydetti.

Yabancı işçi affıyla ilgili çalışma hakkında bilgi isteyen Çeler, polis denetimlerinde yakalanan ve kaçak işçi olduğu tespit edilen kişilere yapılan muamelenin doğru olmadığını dile getirdi.

Çeler, bu insanlara suçlu muamelesi yapmanın doğru olmadığını belirterek, “bu kişileri kim ülkeye getirdi, bu insanları kim kayıt dışına düşürdü” diye bakılması gerektiğini anlattı.

Zeki Çeler, bakanlığın sosyal medya hesaplarından yabancı dilde de duyurular yapılması gerektiğini dile getirdi. Çeler, insan tacirlerinin kendi bakanlığı döneminde sosyal medya üzerinde şahsına saldırılarda bulunduğunu anlattı.

Çeler insan ticareti yapanlar konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Çalışanların haklarını bilmesi gerektiğini söyleyen Çeler bu konuda gereğinin yapılmasını istedi. Çeler, ülkedeki yabancıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 15:26