ÇELER, ERKEK KUAFÖRLER VE BERBERLER BİRLİĞİ’NİN SORUNLARINI DİNLEDİ.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na bağlı KKTC Erkek Kuaförler ve Berberler Birliği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler kabulde yaptığı konuşmada, birlik temsilcilerinin sorunlarını dikkate alarak, çalışma yapacaklarını belirtti.

Her sektörde denetimlerin sıklaştırılacağını ifade eden Çeler, çalışma saatlerine uymayan berberlere bakanlık tarafından etkin denetimler yapılacağını belirtti.

Kurallara uymayanların her denetimde ‘‘Name and shame’’ ( teşhir ve utandırma) uygulamasıyla deşifre edilmesi konusunda tavrının net olduğunu yineleyen Çeler , "Yasaların ağırlığını herkes üzerinde hissedecek" dedi.

Bakanlık ile İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında imzalanan protokolü anımsatan Çeler, benzer bir protokolün berberler için de yapılabileceğini kaydetti.

Çeler; Bakanlık, Berberler Birliği ve Esnaf Zanaatkarlar Odası arasında yapılacak işbirliğiyle yasal kurallara uymayan berberlere bakanlık tarafından çalışma izni ve ön izin verilmemesi konusunda çalışma başlatılması için adım atmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

KKTC Erkek Kuaförler ve Berberler Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e ziyaretin sonunda plaket takdim etti.

KKTC Erkek Kuaförler ve Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü ve yönetim kurulu da konuşmasında sorunlarını aktararak, çözüm konusunda destek istedi.

İnönülü, berberlerin çalışma saatleriyle ilgili denetimlerin arttırılmasını talep ederek, sektördeki kayıt dışılığın haksız rekabete yol açtığını söyledi.

Kaçak berberlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan İnönülü, yerli işgücünün sektörde çok az olduğuna dikkat çekerek, yerli işgücünün teşvik edilmesi için Bakanlıkla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.