Çeler, Girne Halk Evi, Tatlısu Halk Odası ve Doğan Türk Birliği spor kulüplerini ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne bölgesindeki Girne Halk Evi, Tatlısu Halk Odası ve Doğan Türk Birliği spor kulüplerini ziyaret etti.
Zeki Çeler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, spor yapan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu, ekip çalışmasını öğrendiğini ve hayatının disiplin altına girdiğini söyledi.
Spor yapılmasına imkan veren spor kulüplerinin bu nedenle ülkeye ve topluma fayda sağladığına dikkat çeken Çeler, kulüplerin belediye tarafından desteklenmesinin bir sorumluluk ve şart olduğunu vurguladı.
Çeler, bazı spor kulüplerine ek gelir sağlaması için park yeri verilirken bazılarına verilmemesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Çeler, spor kulüplerini sadece futbol takımı olarak görmemek gerektiğine işaret ederek,diğer spor dallarına da destek olunması gerektiğini aktardı.
Çeler, belediyenin yaratacağı projelerden gençlerin yararlanması ve istihdam edilmesi için projelerinin olduğunu kaydetti.