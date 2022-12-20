Çeler: “Girneliler değişim istiyor”

Çeler: “Girneliler değişim istiyor”
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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, seçim gezilerine devam ediyor.

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Zeki Çeler’in basın ofisinden yayınlanan haberin içeriği şöyle:Zeki Çeler, Girne’de değişime 5 gün kaldığını belirterek, halkın kendisine göstermiş olduğu ilgi ve sevgiden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Aklın Yolu Zeki kitapçığını ve projelerini halkla paylaştığını anlatan Çeler, aldığı tepkilerden çok mutlu olduğunu dile getirdi.Girnelilerin değişim istediğini ifade eden Çeler, halkın tercihini enerji, vizyon, tecrübe ve cesaretten kullanacağını kaydetti.

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