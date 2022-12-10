Çeler: “Keşke Güngördü’nün de Girne için hayalleri olsaydı”

Girne Bağımsız Belediye Başkanı Zeki Çeler, bir TV programında kendisine yönelik yapılan yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

Çeler’in açıklaması şöyle:

“Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü katıldığı bir TV programında bizi kast ederek, 'Hayali projelerle uğraşmadıklarını ve hayal satmadıklarını Girnelilerin istekleri ve eksikleri doğrultusunda projelerine devam edeceklerini' söyledi.

Öncelikle belirtmek isterim ki bu kent için hayalleri olmayan, hayalleri ve projeleri olanları görmezden gelen sayın Güngördü yaptığı açıklamayla enerjisi, vizyonu ve cesareti olmadığını beyan etmiştir.

Girne Belediyesi eski başkanı Sümer Aygın’ın başlattığı projeleri bitiren, daha önce bitirilen projeleri sahipsiz bırakan, 8 buçuk yıllık görev süresi boyunca halktan gelen talepleri dikkate almayıp, trafik ve arıtma sorununu çözmeyen Güngördü kendi vizyonunu ortaya koymuştur.

Konusunda uzman doktora seviyesindeki kişilere danışılarak hazırlanan projeleri hayal ürünü görmek kendisinin bilimden uzaklaştığının göstergesidir.

Güngördü yaptığı bu açıklama ile halkın değil kendinin istediği projeleri hayata geçireceğini ifade etmiştir.

Sayın Güngördü, 2018 yılından sonra yaptığı projelerde kaç defa ihaleye çıkmıştır? Kaç tanesini ihalesiz gerçekleştirmiştir?

Güngördü, görev süresi boyunca 1 metreden fazla bisiklet yolu yapmış mıdır?

Ortak akılla kenti yöneteceğini söyleyen Güngördü, görev süresi boyunca kaç kez sivil toplum örgütlerini dinleyerek hareket etmiştir ?

Şehir Plancılarının uyarılarını dikkate almayıp, kaç kez mahkemeye verilmiştir ?

İmar Planını hazırlamakla övünen Güngördü, neden geçici çöp aktarma istasyonunu kalıcı yapmaya çalışarak kendi hazırladığı İmar Planını delmiştir?

Trafik Ulaşım Master Planını uygulamayıp, kentte kaos yaşanmasına neden olan Güngördü, trafik uzmanlarının hazırladığı projeleri neden uygulamamıştır?

2014 ve 2018 yılında arıtma tesisini geliştireceği vaadini veren seçim kitapçığına koyan Güngördü, kapasite artırımı yapmayarak Girne’nin en büyük sermayesi denizin kirlenmesine neden olmuştur. Güngördü arıtma sorununu çözmeyi hayali mi görüyor yoksa önceliği değil midir ?

Kentte yaşanan trafik ve arıtma sorunlarının çözümü için ortaya konulan projeleri küçümseyen Güngördü halka 4 yıl daha nasıl bir hizmet verebilir ?

Keşke sayın Güngördü’nün de Girneliler için gailesi ve hayalleri olsaydı Girne bu hale gelmeseydi.”