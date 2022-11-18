Çeler: “Okullara destek olacağız ve iş birliği yapacağız”

Girne Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan Zeki Çeler, Girne Maarif Anaokulu, Girne 23 Nisan İlkokulu, Oğuz Veli Orta Okulu, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs TMK, Pratik Kız Sanat Okulu ve Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zeki Çeler, belediyenin aldığı emlak vergilerinin yüzde 15’nin okullara ihtiyaçları doğrultusunda yatırım olarak yapılması gerektiğini belirterek, son birkaç yıldır bu uygulamanın yapılmadığını söyledi.

Zeki Çeler, ülkede değişen demografik yapıya yönelik kültürel adaptasyon eğitimlerinde belediyenin de sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Çeler ayrıca ziyaretlerde kentteki trafik, arıtma, çevre, yeşil alanlar, sosyal yaşam ve ekonomik sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerini öğretmenlerle paylaştıklarını, öğretmenlerin de görüş ve önerilerini dinlediklerini kaydetti.

Çeler, Girne’de turizm konusunda yapılacak projelerle turizm alanında eğitim alan gençlere istihdam olanağı yaratılacağını dile getirdi.

Çeler konuşmasının devamında, “Bizim dönemimizde Pratik Kız Sanat Okulu, belediyenin sergi salonunu kullanabilecek ve ortak çalışma yapacağız. Okulların spor takımlarına da destek vereceğiz. Kentte yaşanan sorunlara rağmen bizi görünce öğretmenlerin tebessümleri, heyecanı ve Girne’ye dair olan umutları bizim yol göstericilerimizdir” dedi.