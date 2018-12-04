Çeler: "Şiddet mağduruysanız bize ulaşın, korkmayın"





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, Canaltay’ın bahsettiği konularla ilgili haberlerin verilme şeklinde dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu dile getirdi.



Bu konuda basınla toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çeler, bu konuya gerekli özeni göstermeyen basın kuruluşları olduğunu anlattı.



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin daha aktif şekilde çalışması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini anlatan Çeler, Polis’in Kadına Şiddeti Önleme Birimi oluşturmasının önemli olduğunu söyledi.



Bu konularda bir an önce eğitimlere başlanmasının önemine işaret eden Çeler, şiddet görenlerin ilgili birimlere ulaşabilmesi için gerekli adımları attıklarını, halihazırda kendilerine başvuranlara yardım ettiklerini anlattı.



“Şiddet mağduruysanız ya da birileri sizin yanınızda şiddete uğruyorsa bize ulaşın, korkmayın” diyen Çeler, ALO 183 hattının duyurulması için ve kadına yönelik şiddete karşı ciddi çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.



Çeler’in konuşması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Filiz Besim de söz alarak konuya gerekli önemin verilmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.



Bakan Zeki Çeler de konuşmalara yanıt olarak, şiddete karşı mücadele bağlamında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.



Çeler, TOCED’in Danışma İzleme Konseyi’ni marttan önce toplamayı hedeflediklerini kaydetti.