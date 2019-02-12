Cemal Özyiğit: "Öğrenci tarifelerinin yeniden gündeme gelmesi gerek”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Canaltay ve Altuğra’nın eğitimle ilgili konuşmalarını yanıtladı.

Türkiye’de yapılan bir ankette KKTC’deki hayatın ve ulaşımın pahalı olduğunun belirtildiğini söyleyen Özyiğit “Ulaşımda KTHY’nin eksikliğini her geçen gün hissediyoruz. KTHY bu konularda bir denge unsuruydu. Sayın Ulaştırma Bakanı’yla da konuştuk. Hava yolları nezdinde bir girişim yapıyoruz. Öğrenci tarifelerinin yeniden gündeme gelmesi gerek” dedi.

Bakan Özyiğit, “YÖDAK Yasası ivedilikle geçirilmeli ve YÖDAK hak ettiği konuma getirilmeli. YÖDAK’ın bina sorunu çözüldü. Kadro sorununun çözümlenmesi için adımlar atıldı” açıklamasında bulundu.

YÖK heyetinin bu hafta denetimler için ülkede olduğunu anımsatan Özyiğit, “Aslolan denetimleri güçlendirilmiş YÖDAK’ın ve Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Dairesi’nin müfettişlerinin yapabilmesi. YÖK genelgesinin 5. maddesi konusunda da girişim yapacağız. Bu konuda endişe duyulmasın” dedi.

Üniversitelerarası yatay geçiş yapılabileceği konusunda tüzük için de adım atıldığını belirten Özyiğit, “Uzaktan eğitimin altının doldurulması için de bir takım çalışmalar var” şeklinde konuştu.

Özyiğit, “İlkokullar için PDR uzmanı istiyoruz. Türkiye’den gelen ve eğitime katkı koyan 153 civarında öğretmen vardır” dedi.

Bu öğretmenlerin nasıl görev yaptığı konusunda detaylı bilgi veren Bakan, Özel Eğitim Tüzüğü’nün tamamlandığını ve tüzüğün yürürlüğe girebilmesi için gerekli yasal sürecin başlayacağını söyledi.

İngiltere’de görev yapan öğretmenlerin KKTC bütçesinden ödendiğini, Türkiye’den gelen öğretmenlerin de TC bütçesinden ödendiğini belirten Özyiğit, “Öğretmen Sınav Tüzüğü yürürlüğe girdi. Münhaller ilan edildi. Müdür, müdür muavinleriyle ilgili. Önümüzdeki günlerde sınavlar yapılacak. Nakil Tüzüğü de teknik kurulun gündeminde. Sendikalardan da görüş alınacak ve bir uzlaşıyla bu tüzük geçirilecek” dedi.