"Cemevi kamu yararına kullanılabilir"

KKTC Alevi Kültür Merkezi, olanakları çerçevesinde yaşanan sürece katkı koymak için, Cihangir’de bulunan Cemevi ve Alevi Kültür Merkezi’nin ihtiyaç duyulması halinde, alevi toplumunun rızası doğrultusunda kamu yararına kullanılmasını önerdi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Covid-19’la mücadele için alınan önlemlerin yeterli olabilmesi için halkın da katkı koyması gerektiğini belirtti, halkı duyarlı olmaya, kültürel ve sosyal alışkanlıklarına ara vererek, evde kalmaya ve bu şekilde sağlık uzmanlarına yardım etmeye davet etti

KKTC Alevi Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, halkın sağlık uzmanlarının öneri ve tavsiyelerine harfiyen uymasının şart olduğu vurgulandı ve tedbirsizlik, dikkatsizlik, uzmanların önerdiği kişisel ve çevresel hijyen kurallarına uymamanın tüm toplumu etkileyeceğine dikkat çekildi.

Bu mücadelede kaynakları eşit ve adil pay edecek sosyal devlet tanımının, sözde değil özde uygulanmasının önemine işaret eden Alevi Kültür Merkezi verilecek mücadelede Alevi toplumu ve kurumlarının halkın yanında olmaktan ve imkanlarını paylaşmaktan onur duyacağını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Koronavirüs salgınının dünyada ve ülkemizde sağlık, sosyal düzen ve ekonomiyi yerle bir ettiği gerçeği apaçık karşımızda duruyor, halkımızın bu krizi atlatması da oldukça zor görünüyor. Bunun nedeni ise dünya düzeni olan kapitalizmden, tüketim toplumu, ithal zihniyet, üretimden uzak, her isteyenin istediğini yapabildiği, büyükler ve küçükler, zenginler ve yoksullar sınıfsal ayrımının etkin olduğu bir ekonomik modelden dayanışma ekonomisine dönülmesinin çok zor olmasıdır. Ancak geldiğimiz bu zaman diliminde, koronavirüs tüm insanlığı rengine, dinine, diline, ırkına, sınıfına, ekonomik gücüne bakmaksızın eşitlemiştir. Buradan bir insanlık dersi çıkacak mı emin değiliz. Toplumumuz, bugün ve bugünden sonrası için, halkına yoksulluk sınırının üzerinde bir yaşam standardı öngören, kendi ayakları üzerinde duran bir üretim ekonomisi modeli umudunu korumalı ve mücadelesini vermek zorundadır”