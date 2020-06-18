Cengiz Topel Hastanesi’nde eylem var

KAMUSEN, KTHES ve KTAMS, bugün 09:00-12:00 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesinde acil servis ve hemodiyaliz servisi hariç tüm birimlerde eylem yapacağını açıkladı.

KAMUSEN, KTHES ve KTAMS’ın yaptığı ortak açıklamada, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’ne göre Ekim 2019 tarihinde Nakil Kurulunun toplandığı, Cengiz Topel Hastanesindeki hemşire eksikliği nedeniyle ilan edilen 2 hemşire nakili yerine 1 hemşire 1 de hemodiyaliz teknikeri gönderilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine zaten hemşire eksikliği olan hastanede bir de Hemodiyaliz servisinin açılmasıyla, hemşire ihtiyacının daha da arttığı belirtilerek, Sağlık Bakanlığı’nın Nakil Kurulunun almış olduğu karara uymadığı ve sadece bir hemşirenin Cengiz Topel Hastanesine gönderildiği ifade edildi.