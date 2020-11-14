Cenker Kaya’nın genç yaşta ölümü büyük üzüntü yarattı

Kıbrıs Türk Futbolu'nun simgeleşmiş isimlerinden, DTB ve TOL'da hem futbol oynayıp hem de antrenörlük yapmış olan Cenker Kaya hayatını kaybetti.

Cenker Kaya'nın vefatı hem spor hem de eğitim camiasına büyük üzüntü yarattı...

Girne'de uzun yıllar spor camiasına hizmet eden ve beden eğitimi öğretmenliği yapan Cenker Kaya, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu...

Acı haberi DTB resmi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüzde yıllarca futbol oynamış, genç takımlar antrenörlüğü yapmış Cenker Kaya, hayatını kaybetti... Başta ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun."

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü de Cenker Kaya'nın ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.