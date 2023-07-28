Çeşitli bölgelerde yangınlar

Alaniçi’nde çıkan yangında, bazı akasya ağaçları, rulo balyalar, anızla ve kuru otlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Alaniçi’nde Geçitkale Havalimanı’nın karşısında bulunan ve bir şahsa ait olan arazide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 6 adet akasya ağacı, 3 adet rulo balya, 10 dönümlük alandaki anızlar ve 200 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı.

Bu sabah saat 2.30 sıralarında ise, Çatalköy’de Kırak Sokak üzerinde bulunan arazide meydana gelen yangın sonucu, bir şahsa ait 50 adet rulo balya yandı.

-Araç yangını

Girne-Değirmenlik Dağyolu üzerinde, dün saat 08.00 sıralarında, seyir halindeki kamyon alev aldı. Savaş Özeralp kullanımındaki RA 367 plakalı kamyon araç, seyir halindeyken makine bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıkan yangın, Orman Dairesi Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları ile iç kabinindeki tavan döşemesi ve güneşlikler yandı. Polis İtfaiye Ekipleri tarafından ise, yola dökülen yağın üzerine kayganlığı önlemek adına toprak atılarak, yol güvenliği sağlandı.