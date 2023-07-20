Cesurer, “Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla El-Sen mücadelesini her platformda arttırarak sürdürecek”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla El-Sen’in mücadelesini her platformda arttırarak sürdüreceğini söyledi.
Basında bugün yer alan Aksa ile imzalanan sözleşmenin içeriğinin sendika ve halktan gizlenerek imzalandığını savunan Cesurer, “Bahse konu dolar üzerinden imzalanan sözleşme ülkemizde yaşanan maliyet artışlarına katlanarak devam etmesine sebep olacaktır” dedi.
Cesurer açıklamasında ayrıca Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın’ın El-Sen Tüzüğünün 23. Maddesi uyarınca 9 Ay süre ile üyelikten ihracına karar verildiğini belirtti.