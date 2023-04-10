Cesurer: "Bundan sonra arızalara müdahale edilmeyecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Cesurer, " İyi niyetin de bir son noktası var. Arkadaşlar, memleket elden gidiyor. Sanmayın ki bu yasayı geçireceksiniz de film bitecek esas film ondan sonra başlayacak. El-Sen henüz son sözünü söylemedi” dedi.

Santrallerin zaman zaman devre dışı kalmasının kendilerinden kaynaklı olmadığını söyleyen Cesurer, bugüne kadar arıza ve santrallerin devre dışı kalmasına vatandaşların mağdur olmaması için müdahale ettiklerini ancak bundan sonra arızalara müdahale edilmeyeceğini açıkladı.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, eylem devam ederken Meclis önünde basına açıklamada bulunarak ülkenin kurumlarının peşkeş çekilmeye çalışıldığını dile getirdi ve bu davanın sürmesi halinde kavganın da devam edeceğini kaydetti.

Şu anda Teknecik Santrali'nin termik ünitelerinin devre dışı kalmasının kendilerinden kaynaklı olmadığını kaydeden Cesurer, “Santralin devre dışı kalması bizden kaynaklı değil, vatandaşların mağdur edilmemesi adına müdahale ediyorduk. Bundan sonra arızalar yapılmayacaktır... İyi niyetin de bir son noktası var. Arkadaşlar, memleket elden gidiyor. Sanmayın ki bu yasayı geçireceksiniz de film bitecek esas film ondan sonra başlayacak. El-Sen henüz son sözünü söylemedi” ifadelerini kullandı.

Cesurer, faturaların artmasının ana kaynağının yatırım yapıldı diye verilen paralar olduğunu kaydederek "Talebimiz ülkemiz için, çocuklarımız içindir" dedi.

-Bengihan: “Ülke için tüm imkanlarımızı kullanacağız”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da söz alarak, başta El-Sen olmak üzere bu yasanın geçmesine karşı direnç gösteren herkesi selamladı.

“Bilmelidirler ki bugün kurumlarına sahip çıkamayanlar yarın kimliğine, kültürüne ve ülkesine sahip çıkamayacak. Bu sorun El-Sen çalışanlarının sorunu değil bu sorun bu ülkede yaşayan herkesin sorunu olmalı. Bu konuda gerekli duyarlılık göremiyoruz ve bu da bizi üzülüyor. Bu ülkede gaile çeken herkes için tüm imkanlarımızı kullanacağı.” dedi.

Ülkede faşizmin hortladığını söyleyen Bengihan, ülke için gaile çeken ve grev yapan üyelere faşizan zihniyetin disiplin soruşturması başlattığını ileri sürerek, “İnsanlara mobing yaparak, sendika üyesi olmayan kişilerle eylemi kırmaya çalıştılar. Yazıklar olsun. Sendikalar olarak mobing ve baskı gören, haklarında disiplin soruşturması açılan arkadaşların sonuna kadar yanındayız.” dedi.

Gereken yerde hukuksal mücadele vereceklerini dile getiren Bengihan, "bu ülkenin işe gitmeyen beslemeleri olduğunu", onlarla ilgili bir kere bile soruşturma açılmadığını ileri sürerek, “Hangisine soruşturma açtınız? Hepsini tek tek söyleyeceğiz. İşe gitmeyen beslemelere neden hesap sorulmadı. And olsun hepsini söyleyeceğiz.” dedi.

-Bıçaklı: “Arızayı da sabotajı da müdür yaptırıyor”

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı da, aynı şeyleri söylemekten yorulduklarını fakat siyasilerin yorulmadığını kaydetti.

“Dinleyecekler…. Gün gelecek dinleyecekler. Bu yasayı geçirip de uzaya kaçmayacaklar. Toplum bunları sorması lazım.” ifadelerini kullanan Bıçaklı, ülkeye ve kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

“Soruyorum... Dört sene süreniz varken ne aceleniz var? Noldu, aceleniz nedir? Siz bu ülkeye yatırım yapmayı beceremezsiniz.” diyen Bıçaklı, gelip yönetmeyi beceremediklerini söylemelerini istedi ve “Biz bu ülkenin yönetimine talibiz. Kıb-Tek kurumda çalışanların malı değil, toplumun malıdır.” dedi.

Bu saatten sonra sorumluluğun ülkeyi yönettiğini söyleyenlerde olduğunu kaydeden Bıçaklı, arızaların kendilerine değil hükümet edenlere sorulmasını istedi.

“Sendika eylemde olacak ve hizmetler devam edecek, dünyanın neresinde var?” diyen Bıçaklı, çalışanların iyi niyetinden halkına ve topluma sıkıntı yaşatmak istememesinden dolayı bir haftadır arızaların giderildiğini söyledi ve arızayı ve sabotajı da yaptıranın müdür olduğunu iddia etti.