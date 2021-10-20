Çevre eğitimleri yüz yüze yapılıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi tarafından 6. sınıf öğrencilerine yönelik çevrim içi olarak yapılan eğitimler artık yüz yüze yapılacak.

2020- 2021 Eğitim ve Öğretim yılında eğitimlerine başlanan ve yaban hayatı ile ilgili farkındalık yaratması hedeflenen eğitimler 2021-2022 eğitim yılında tüm 6. Sınıf öğrencilerine verilecek.

Yaban hayat, insandan bağımsız şekilde doğada yaşayabilen bitki ve hayvanlar olarak ifade edilmektedir. Çevre Koruma Dairesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare ederek bu eğitimlerin tüm ilçelerde yüz yüze gerçekleştirilebilmesi için hazırlıklarını tamamlayarak 19 Ekim Salı günü Demokrasi Ortaokulu’nda eğitimlerine başlamıştır.

Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesinden Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından verilen eğitimde; Kuzey Kıbrıs’taki bitkilere, hayvanlara, endemik türlere, türleri olumsuz etkileyen çevresel faktörlere değinilmiştir.

Yaban hayat farkındalık eğitimleri bu yıl tüm ilçelerde yapılacak ve tüm 6. Sınıf öğrencilerine ulaşılmaya çalışılacaktır.