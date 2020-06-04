Çevre günü mesajını paylaşacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda yarın düzenlenecek etkinlikte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajını basın ve kamuoyu ile paylaşacak.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14.30’daki etkinlikte, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajının ardından Cumhurbaşkanlığı katkılarıyla hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın Kuşları Belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.



Yönetmen Fatih Orbay’ın Kuzey Kıbrıs’ın doğal zenginliklerinin önemli bir parçası olan kuşlarla ilgili görüntülerinin yer aldığı belgesel, Türkçe ve İngilizce olarak seslendirildi.



5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Cumhurbaşkanlığı’nda ilk gösterimi yapılacak belgesel, sosyal medyada paylaşılacak, yayınlanmak üzere televizyon kanallarına iletilecek ve aynı zamanda DVD olarak da dağıtılacak.



Etkinlikte yönetmen Fatih Orbay video konferans bağlantısı ile belgesel sürecini anlatacak.