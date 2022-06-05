Çevre Günü'nde Girne Antik Liman'da temizlik

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Çevre Komitesi tarafından federasyona bağlı Lions Kulüpleri ve Girne Belediyesi iş birliği ile Girne Antik Limanda yapılan temizlik çalışmasına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, gönüllü dalgıçlar eşliğinde gerçekleşen temizlik çalışmasında deniz içerisine atılan çöpler temizlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, çevreyi temiz tutmanın sadece devleti yönetenlerin girişimiyle sağlanamayacağına işaret ederek denizin içerisinden dalgıçların çıkardığı atıkların üzüntü verici boyutta olduğunu söyledi.

Girne Antik Limanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin simge yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, herkesin bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Töre, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi olmadığını söyleyerek, “Atalarımızdan miras kalan bu cennet vatanın her karış toprağını, gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz bilinciyle çevre konusunda hassas davranmalıyız diye düşünmekteyim.” dedi.

-Kuran: "Amaç farkındalık.. Limandan çıkan çöpleri gördük, üzüldük"

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğuna değinerek Girne Liman'dan çıkan çöpleri gördüklerinde üzüldüklerini söyledi.

-Güngördü: "Ziyaretçilerin eleştirilerinin başında çevre kirliliği geliyor"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de ülkeyi ziyaret edenlerin olumsuz eleştirilerinin en başında çevre kirliğinin geldiğini ifade ederek bu soruna karşı sadece devletin ve belediyelerin çalışmalarının yeterli olamayacağını kaydetti.

Duyarlı sivil toplum örgütlerinin Girne’nin can damarı olan Antik Limanda yaptığı etkinliğin önemli olduğunu söyleyen Güngördü, çevre sorunları ile ilgili en çok üzerinde durulması gereken konunun eğitim olduğunu belirtti.