Çevre Koruma Dairesi çevre günü nedeniyle etkinlikler düzenleyecek

Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, öğrencilerde çevre bilincinin artırılması ve çevre konusuna dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Arap Ahmet İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda ‘Çevre ve Yaban Hayatı Fark Ediyoruz’ konulu çevre eğitimleri verilecek.

Eğitim sonrasında Çağlayan Cumhuriyet ve Arap Ahmet İlkokulu’nda çevre konulu resim ve slogan çalışmaları gerçekleştirilecek. 6 Haziran Pazartesi günü de Çağlayan Parkı’nda, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin de katılacağı aktiviteler düzenlenecek, aktivitelerde öğrencilerin yapacağı resim ve üreteceği sloganlar da sergilenecek. Etkinlikler bugün Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nda başladı.