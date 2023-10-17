Çevre Koruma Dairesi, tek kullanımlık plastik ürünlerle ilgili denetimlere başladı

Çevre Koruma Dairesi, dünden itibaren ülke genelinde tek kullanımlık plastik ürünlerle ilgili denetimlere başladı.

Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 iş yerinin denetlendiği Çatalköy ve Girne bölgesinde 12; 7 iş yerinin denetlendiği Gazimağusa bölgesinde 5; 12 iş yerinin Lefkoşa bölgesinde 11 ve 10 iş yerinin denetlendiği Lefke bölgesinde ise 8 iş yerine süre ihbarnamesi kesildi.

Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük’ün 11 Ocak 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 11 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatılarak, tüzüğün amacının belirli plastik ürünlerin çevre, özellikle durgun sular, akarsular, denizler ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmak olduğu aktarıldı.

Açıklamada, “Bu bağlamda tüzüğü yürütmekle sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, tüm bölgelerde 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren denetimlerine başlamıştır” denildi.