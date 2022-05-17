Çevre Mühendisleri, hayvansal atık bertarafı hizmet alımı ihalesi koşullarının çözüm sağlayamayacağını savundu

Çevre Mühendisleri Odası, İçişleri Bakanlığı’nın çıktığı “Hayvansal Atık Bertarafı İçin Hizmet Alımı” ihalesi koşullarının, bu soruna sağlıklı ve devamlılık arz edecek kalıcı bir çözüm sağlayamayacağını savundu.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik yaptığı yazılı açıklamada, çıkılan ihale şartnamesinin hazırlığı sürecinde Odalarından görüş alınmadığı gibi, projenin tasarım aşamasında da Oda’nın faal, uygulamacı veya geçici üye olarak kayıtlı bulunan herhangi bir çevre mühendisi kişinin de KTMMOB Yasası gereği ihlal edilerek görevlendirilmediğini kaydetti.

Atık taşıma konusunda yetkili kurumlardan görüş alınıp alınmadığının belirsiz olduğunu dile getiren Paralik, “Atık transferi ile ilgili katılımcılık bekleniyorsa, projelendirme aşamasında da katılımcılığın sağlanması şarttır. Çevresel Etki Değerlendirme bu tip yatırımların yatırım sürecine entegre edilmesi gereken bir unsurdur ve yürürlükteki yasalarımız da bunu gerektirir” dedi.

2018 yılında hayvansal atıkların yönetimi konusunda projelendirme, kapasite belirleme, fizibilite ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapıldığını, soğuk hava depolu, özel aktarma mekanizmalı transfer istasyonları ve yakma üniteleri içeren ana bertaraf tesisi yatırımı ön görüldüğünü hatırlatan Paralik, sonraki sene ise, ana tesis ve transfer istasyonlarında kullanılacak ekipman makine teçhizat alımının gerçekleştiğini söyledi.

Paralik, bu projenin geliştirilme nedeninin ülkede sorun durumunda olan hayvansal atıkların mevcut imkanlar çerçevesinde sağlık ve çevre bakımından çok da uygun ve kontrollü olmayan şekillerde bertaraf edilmesi olduğuna işaret ederek şöyle devam etti;

“Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne getirilen hayvan atıkları ve ölülerinin bir çukur içerisine, hastalıklı hayvan ölülerinin ise kireçlenerek ayrı bir çukur içerisine gömülmesi yer almakta idi. Bu yöntemin sağlıklı ve sürdürülebilir olmamasının yukarıda bahsedilen projenin geliştirilmesindeki en önemli etmen olduğu düşünülürse, bu yönteme çok benzerlik gösteren ihale koşullarının bu soruna sağlıklı ve devamlılık arz edecek kalıcı bir çözüm sağlayamayacağı apaçık ortadadır. Bu bağlamda, bu yapılan çalışmaları sahiplenmek ve geliştirerek ülkemizde uygulamasını gerçekleştirmek yürütücülerin ve yapıcıların öncelikli görevi olmalıdır”.