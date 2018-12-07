“Çevreyi geliştirmek devletin ve vatandaşların ödevidir”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna işaret ederek, “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” dedi.



Sendika Başkanı Dr. Ahmet Varış yazılı açıklamasında, insanlar ve ülkeler için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, olağan yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylara “afet” denildiğine dikkat çekti.



Doğal ve insan eliyle oluşan afetlerin ortak noktasının; öncelikle insan hayatını ve sağlığını tehdit etmeleri ve bununla birlikte maddi kayıplara sebep olmaları olduğunu ifade eden Varış, ülkedeki sel felaketinin sebep olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.



Bu olayın tek başına doğal bir afet olmadığını ve ülkede yaratılan ekolojik sorunların bir sonucu olduğunu ifade eden Varış, devletin ölümleri engellemek ve bireylerin yaşamlarını korumak adına gereken tüm önlemleri alması gerektiğine işaret etti.



Varış, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



“Ülkemizdeki tüm insanların başta yaşama ve gelişme hakkının sağlanabilmesi için çevre, eğitim ve sağlık politikalarının bireylerin inisiyatifinden çıkarılıp devlet politikası haline getirilmesi son derece önemlidir.

İnsan yaşamı ve temel haklarıyla ilgili tüm konular devlet politikası haline gelmediği sürece doğanın yarattığı dere yataklarına bile inşaatların yapılmasını engelleyecek sistemlerin kalıcı şekilde kurulması mümkün değildir.

İdareye doğal afetlere karşı bireylerin yaşam ve mülkiyet haklarının korunması hususundaki görevini bir kez daha hatırlatırız.”