"Cezaevi personeli elzem değilse, kimin elzem olduğunu sormamız lazım"

Haksen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, cezaevi çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını, çok uzun zamandan beridir özel yaşamları kalmadığını, hasta olup, zincir bozulmasın diye herşeye rağmen işe geldiğini, eşlerinden çocuklarından uzakta kaldığını söyleyerek “bu kadar özverili çalışan cezaevi personeli elzem değilse, kimin elzem olduğunu sormamız da şarttır” dedi.

Yapılan maaş kesintisine tepki gösteren Büyükoğlu, “cezaevi çalışanı gardiyanlarımız gerekirse maaşlarının hepsini de bağışlamaya hazırdırlar.” Şeklinde konuştu.

Büyükoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Zaman kavga etme değil dayanışarak toplumu hak ettiği sağlıklı günlere kavusturma zamanıdır.Bu nedenle sendikamız Haksen, başta cezaevi çalışanları olmak üzere, tüm emekçi kardeşlerimizi yürekten kutlamakta ve her daim yanlarında yer almaya devam etmektedir.