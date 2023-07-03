Cezaevi’nde tutuklu üç kişi, mahkeme dönüşü firar etti

Cezaevi’nde tutuklu üç kişi, mahkeme dönüşü firar etti
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Merkezi Cezaevinde tutuklu, yaşları 21 olan 3 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldıktan sonra Cezaevi’ne geri götürülürken firar etti

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar, (E-21), Aydın Güner (E-21) ve İbrahim Takımcılar(E-21) polis nezaretinde bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldıktan sonra geri Cezaevine götürüldükleri sırada firar etmişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” denildi

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