CHP heyeti siyasi partiler ile görüşmeler gerçekleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

Cumhuriyet Meclisinde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada Erhan Arıklı KKTC’deki yerel yönetimlerde çok ciddi sorunlar yaşandığını, 28 belediyenin 19’unun batık durumda olduğunu, yerel yönetimler için gerekli olan reformun bir türlü gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile 2001 de imzalanan ekonomik iş birliği protokolünde yerel yönetimlerde reformun taahhüdünde bulunulduğunu ancak bunun bugün dahi başarılamadığını kaydeden Arıklı, nüfusun sürekli arttığını ancak belediyelerin gelirinin gerilediğini ifade etti.

Reformist bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirten Arıklı, yerel yönetimlerden başlanarak KKTC’nin hantal yapısından kurtarılması gerektiğini belirtti.

Arıklı, CHP’nin yerel yönetimlerde önemli vizyonlar ortaya koyduğunu kaydetti.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KKTC’nin CHP için milli bir mesele olduğunu, KKTC’nin sorunlarının çözümünün kendilerini de çok mutlu edeceğini ifade etti.

Pandemi sürecinde CHP’li belediye başkanlarının büyük başarılara imza attığını kaydeden Torun, KKTC’deki belediyelerle iş birliği yaparak fayda sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Turfan Erhürman, KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını Türkiye’de yeniden tanıtmaya, yeniden anlatmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KKTC’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkanları heyeti, CTP Genel Başkanı Erhürman tarafından kabul edildi.

Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü yer aldı.

Kabulde ayrıca, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP milletvekilleri Fikri Toros, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar da hazır bulundu.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 büyükşehir belediye başkanının 6’sı ile KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, 5 başkanın ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katılamadığını kaydetti.

KKTC’deki 28 belediyenin bir kısmını dün ziyaret ettiklerini, yarın da ziyaretlerini sürdüreceklerini söyleyen Torun, amaçlarının büyükşehir belediye başkanlarının deneyimlerini KKTC’deki belediye başkanlarıyla paylaşmak ve iş birliği yapmak olduğunu dile getirdi.

Seyit Torun, KKTC’nin dünyada güçlü bir ülke olarak yer almasının kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek, “Biz sorunları çözülmüş, insanı mutlu KKTC için katkıya, desteğe her zaman hazırız” dedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, “hoş geldiniz” diyerek, heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Merkezi idarede ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını dile getiren Erhürman, bundan dolayı belediyelerin istikrarlı görev sürelerinde pek çok hizmeti kendilerinin götürmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Erhürman, belediyelerin pandemi sürecinde de çok ciddi emek ve katkıları olduğuna dikkat çekerek, “Pek çok şeyi onların sayesinde atlattık” dedi.

KKTC’de ölçeğin küçük olduğunu ifade eden Erhürman, “Biraz büyük denizlere açılma, büyük denizlerle buluşma ihtiyaçları var belediyelerimizin” şeklinde konuştu.

Erhürman, özellikle büyükşehir belediyeleriyle kuracakları temasların son derece değerli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ankara’da 13 yıl yaşadığına işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını Türkiye’de yeniden tanıtmaya, yeniden anlatmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu noktada katkıların çok önemli olduğunu dile getiren Erhürman, KKTC’nin turizm ve yükseköğretim ülkesi olduğunu belirtti.

KKTC’nin tarım ülkesi ve tarımsal sanayi ülkesi haline gelmesi arzusunu da paylaşan Erhürman, “Bütün bunları Türkiye’de anlatma ihtiyacımız var” dedi.

KKTC’deki turizmin başka boyutları da olduğunu, kültür ve tarih turizminin zemininin bulunduğunu ifade eden Erhürman, güneş, kum, deniz turizminin daha ön planda olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs’la ilgili çekilen dizilerin Türkiye’de izlendiğini dile getiren Erhürman, “Aslında bizi yeterince anlattığını ya da doğru anlattığını çok da fazla düşünmüyoruz” dedi.

Belediyeler arası iş birliğiyle yeniden birbirini tanıma sürecinin çok değerli olacağını düşüncesini belirten Erhürman, Kıbrıs’a has kültürel ve tarımsal ürünlerin Türkiye’de yer bulabilmesi adına katkıların çok değerli olacağını kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı olarak yalnızlaşmış ve kapanmış, dünyadan soyutlanmış bir ortam içerisindeyiz” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çaba sarf etmek noktasında CTP’nin geleneği olduğunu vurguladı.

CTP’nin iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm için 51 yıldır uğraştığına dikkat çeken Erhürman, tüm çabalara rağmen çözüme ulaşılamadığını söyledi.

“Zeminin kayıyor olması dış dünyayla kurabildiğimiz ekonomik ve diğer ilişkiler açısından da bizi zaman zaman sıkıntıya sokmaya başladı” ifadelerini kullanan Erhürman, “Türkiye’ye doğru açılabileceğimiz iş birlikleri bizim için son derece değerli olur” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yükseköğretim bacağında da TC’den gelecek öğrencilerin, burada nasıl bir yaşam olduğuna dair bilgiye sahip olmaları noktasında da tanıtıma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

kın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı, kardeşlik ilişkisini önemsediklerini belirterek, “Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde, özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar” dedi.

KKTC’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, HP Genel Başkanı Özersay’la bir araya geldi.

Meclis Mavi Salon’da yer alan görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü yer aldı.

Görüşmede ayrıca HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu ile HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay ve HP Parti Meclisi üyesi Cengiz Karataş da hazır bulundu.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuşmasında, 11 büyükşehir belediye başkanının 6’sı ile KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, 5 başkanın ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katılamadığını belirtti.

2019 yerel seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 51’inin CHP’li belediyeler tarafından yönetildiğini dile getiren Torun, ekonomik büyüklük olarak yüzde 67’nin üzerinde olduklarını kaydetti.

Pandemi döneminde ekonomik buhrana rağmen belediyelerinin olağanüstü işler başardığını dile getiren Torun, ulusal ve uluslararası anlamda birçok projeye imza atıldığını söyledi.

Bu deneyimleri kardeş ülke KKTC ile paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, KKTC’nin daha yaşanılabilir bir ülke olması, sorunlarının çözülmesi, uluslararası arenada tanınması ve kazanımlarının artırılması adına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Özersay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meclis çalışmaları nedeniyle heyeti parti binalarında ağırlayamadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk halkıyla ve Türkiye’deki siyasi partilerle yakın iş birliği ve diyalog halinde olmayı önemsediklerini ifade eden Özersay, CHP’nin ziyaretini de önemsediklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı’nın ziyaretinin iyi bir diyalog başlattığını ifade eden Özersay, belediye başkanlarının ziyaretinin bu diyaloğun ilerlemesine katkı koyacağı düşüncesini belirtti.

“Halkın Partisi, Atatürkçü, laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını önemseyen bir siyasi parti” diyen Özersay, CHP’nin siyasi yolculuğunu yakından takip ettiklerini söyledi.

TC ile karşılıklı saygıya dayalı, kardeşlik ilişkisini önemsediklerini vurgulayan Özersay, Türkiye’de yapılacak seçimlerin ve kimin iktidarda olduğunun Türkiye’deki seçmenin meselesi olduğunu kaydetti.

“Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar” ifadelerini kullanan Kudret Özersay, 2016 yılında kurulan bir siyasi parti olarak, 3 yıla yakın hükümette, bir yıldır da muhalefette görev yaptıklarını söyledi.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ve başka yapısal sorunlar nedeniyle KKTC’de belediyeler açısında da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özersay, “Bunun bir boyutu gerekli reform çalışmalarının tamamlanamamış olmasıdır ama diğer açıdan belediyelerimiz ciddi bir ekonomik ve mali sıkıntı içerisindedir” dedi.

Merkezi yönetimin hükümetlere olan desteği yanında belediyelere de Türkiye’deki yerel yönetimlerin vereceği desteği önemsediklerini ve hissetmek istediklerini dile getiren Özersay, bazı belediyelerin ikili ilişkilerinde bu desteğin verildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçen yıllar içerisinde kendi kendini yönetmeyi ciddi anlamda önemsediğini ve kimliğinin bir parçası haline getirdiğini kaydeden Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesine Türkiye’nin vereceği desteğin önemli olduğunu söyledi.

Özersay, bu destekle Doğu Akdeniz bölgesinde bir başka Kıbrıs Türk devletinin, TC’nin yanında bir müttefik devletin mevcudiyetinin TC’ye de güç katacağını vurguladı.

Kudret Özersay son olarak, “Sizleri yeniden burada görmekten, Atatürk’ün partisini burada görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu ve anı fotoğrafı çekildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, geçmişte bir dönem yerel seçimler boykot edilerek hata yapıldığını, 2022’deki yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi yanında başka belediyeleri de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.

Türkiye’de pek çok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından yönetilmesinin TDP için bir övünç kaynağı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Tüm engellemelere ve ayak oyunlarına rağmen bu başarı ortadadır. Bunu kalıcı hale getirmek asıl olandır” dedi.

TDP olarak belediyelere bakış açılarının, belediyelerin yerel hükümetlere dönüşmesi şeklinde olduğunu, bunun Türkiye için daha bir önem arz ettiğini ifade eden Özyiğit, belediyelerin geleceğinin merkezi hükümetin iki dudağı arasında olmasını doğru bir yaklaşım olmadığını, dünyanın pek çok çağdaş ülkesinde anlayışın bu olduğunu, esas yürütmenin belediyeler tarafından yapıldığını söyledi.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90’ının CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi.

CHP olarak belediye başkanlarının deneyimlerini, başarılarını KKTC’deki belediyelerle paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, beledi sorunların çözümüne ve ülkenin tanınmışlığına katkı koymak istediklerini belirtti.

Torun, var olan ve kurulacak yeni birlikteliklerinin güzel sonuçlar çıkaracağına inandıklarını söyledi.

KKTC’ye çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkanları heyeti, parti görüşmeleri kapsamında, Demokrat Parti (DP) ile bir araya geldi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, ve bazı Demokrat Parti yetkililerinin katıldığı Meclis Mavi Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü hazır bulundu.

Görüşmenin ardından, heyet Ataoğlu’na hediye takdim etti.

TORUN: “SORUNLARI ÇÖZÜLMİŞ BİR KKTC BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Görüşmede ilk konuşmayı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti.

Torun, KKTC’deki 28 belediye ile iş birliği içerisinde neler yapılabileceğini ve ülkeye nasıl katkıda bulunabileceklerini ortaya çıkarmak adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirterek, yarın yapılacak ziyaretlerin ardından programın tamamlanacağını ancak ileriki günlerde de gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

“KKTC bizim için çok önemli. Bizim milli davamız. Bu devletin sorunlarının çözülmesi, kazanımlarının artması, uluslararası ölçekte tanınması hepimizi mutlu eder” ifadelerini kullanan Torun, hali hazırda belediyelerin ortak yürüttüğü projelerin varlığına dikkat çekti ve bu iş birliğinin önemine değindi.

“TURİZM ÇALIŞTAYI PLANLIYORUZ”

Torun, KKTC’nin dünya turizminden alacağı payı artırmak adına nasıl katkılar sunabileceklerini bilimsel anlamda ortaya koyan bir turizm çalıştayı da düzenlemek istediklerini duyurarak, bu çalıştayla birlikte birçok sorunun çözümüne de katkı koymayı umduklarını kaydetti.

ATAOĞLU: “BELEDİYELERİMİZ ARASINDA DEVAM EDEN ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ VAR”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, görüşmede yer alan ve sürece katkı koymak isteyen herkese teşekkürleri sundu ve fırsat buldukça CHP yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve çalışmalarda bulunduklarını belitti.

Pandemi sonrası süreçte ve TL’nin değer kaybettiği bu dönemde, ada ülkesi olmanın da avantajını kullanarak, turizmde adımlar atılması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, “Bu durumu lehimize çevirmemiz gerekir” dedi.

Ataoğlu, bugüne kadar, belediyelerden taleplerine hep olumlu dönüş aldıklarını ve bundan sonra da böyle olacağına şüphe duymadığını ifade etti ve KKTC’nin Türkiye illerinde tanınmasının artırılması adına belediyelerin etkinlikleri çerçevesinde KKTC belediyelerine de bir köşe ayrılması talebinde bulundu.

Ardından sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ise CHP’li belediye başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mevcut ekonomik sorunlara değindi ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC için iş birliği çağrısında bulundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

Cumhuriyet Meclisinde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada Erhan Arıklı KKTC’deki yerel yönetimlerde çok ciddi sorunlar yaşandığını, 28 belediyenin 19’unun batık durumda olduğunu, yerel yönetimler için gerekli olan reformun bir türlü gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile 2001 de imzalanan ekonomik iş birliği protokolünde yerel yönetimlerde reformun taahhüdünde bulunulduğunu ancak bunun bugün dahi başarılamadığını kaydeden Arıklı, nüfusun sürekli arttığını ancak belediyelerin gelirinin gerilediğini ifade etti.

Reformist bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirten Arıklı, yerel yönetimlerden başlanarak KKTC’nin hantal yapısından kurtarılması gerektiğini belirtti.

Arıklı, CHP’nin yerel yönetimlerde önemli vizyonlar ortaya koyduğunu kaydetti.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KKTC’nin CHP için milli bir mesele olduğunu, KKTC’nin sorunlarının çözümünün kendilerini de çok mutlu edeceğini ifade etti.

Pandemi sürecinde CHP’li belediye başkanlarının büyük başarılara imza attığını kaydeden Torun, KKTC’deki belediyelerle iş birliği yaparak fayda sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.