CHP heyetinden Belediyeler Birliği'ne ziyaret

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye’nin ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğini (KTBB) ziyaret etti.

Bugün saat 10.30’da Belediyeler Birliği’nin Lefkoşa surlar içindeki binasında yer alan ziyarette, Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü’nün yer aldığı heyeti ağırladı.

Görüşmeye, KTBB Yönetim Kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Ahmet Öztenay, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de katıldı.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, görüşmede, CHP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, CHP heyetini, Kıbrıs Türk Belediyeleri Birliği’nin yapısı, oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Birliğin 28 belediyeden oluştuğunu ifade eden Mahmut Özçınar, Birliğin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve diğer bölge birlikleri ile karşılıklı protokol ile iş birliğini devam ettirirken, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliklerinin bulunduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi’nde birliğin temsiliyeti bulunduğuna da işaret eden Özçınar, Birliğin Konsey’de iki üye ile temsil edildiğini, komitelerde de oy hakkı olmadan faaliyetlerini devam ettirdiğini söyledi. Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin geçen ay sonu düzenlenen oturumunda, Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na uyum izleme sürecine Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesini arzuladıklarını dile getirdiklerini belirtti.

Görüşmede, ülkedeki yerel yönetimlerin sıkıntılarını da aktaran Özçınar, yerel yönetimlerin idari açıdan yeni bir reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) hibe programları ve kendi öz kaynakları katıları ile belediyelerin sürdürülebilir bir proje ağının bulunduğunu da belirten Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, Türkiye Belediyeler Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında, mevzuat ve ortak projeler geliştirme imkanı yakaladıklarını söyledi.

Özçınar, özellikle koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu dönemde yerel yönetimlerin ortaya koydukları vizyonlarla öne çıktığına işaret ederek, “Artık toplum içerisinde yerel yönetimlerin daha güçlü bir yapıya sahip olması gerekir. Yerinden yönetim ile eğitim, sağlık gibi temel alanlarda yavaş yavaş yer bulması gerektiği noktasındayız, çünkü belediyeciliğin yapısı bunu emrediyor” diye konuştu. Özçınar, merkezi yapının “mutlak suretle yerel yönetimleri güçlendirmesi gerektiğini” vurguladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Türkiye belediyelerinin özellikle son yıllarda büyük atılımları olduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, bilgi, tecrübe paylaşımı ve ortak projeler yürütme gibi yerel yönetimlere ilişkin konularda iş birliği yapma arzusunu de dile getirdi.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özçınar’a teşekkürlerini sunarak, CHP Genel Başkanı’nın talimatlarıyla, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın altısının katılımıyla KKTC’de birtakım temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Torun, CHP’nin Türkiye’de 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere 250 belediyeye sahip olduğunu belirterek, büyükşehir belediye başkanlarının buradaki bazı belediyeler ile temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Torun şöyle konuştu:

“Amacımız; karşılıklı iş birliği halinde projeler üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki belediyelerin güçlenmesini sağlamak. Belediye başkanlarımızın tecrübelerinden deneyimlerinden bir şekilde faydalandırmak. KKTC uluslararası arenada tanıtılmasının artırılmasını ve ambargoların kaldırılmasını sağlayacak belli çalışmalarda bulunmak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın refah içinde, huzur içinde gelişmiş bir çevrede yaşama noktasında bize de düşen bir görev varsa bu konuda üstümüze düşeni yapmak için buradayız.”

“Ülkelerin, belediyelerin yarış halinde olduğunu, insanların her geçen gün beklentilerinin arttığına” işaret eden Torun, “Geçmişte belki de zorunluluk olarak kabul etmediğimiz birçok şey artık yerel hizmetlerin arasında yer alıyor… Haliyle belediyelerimiz de bunlara yanıt verebilmek için de var gücü ile çalışıyor. Pandemi dönemi belediyelerin ne kadar önemli görev üstlendiğini ortaya koydu ve gerçekten olağanüstü çaba ile görevlerini yaptılar” dedi.

İleriki dönemde yerel yönetimlerin önemli görevleri konusunda anlaşılarak bazı iyileşmelerin olması temennisini de dile getiren Torun, “Biz inanıyoruz ki yerel yönetimler güçlendikçe hizmet daha etkili ve verimli olur, vatandaşın taleplerinin yerine gelmesinde çok daha etkili olur” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, KKTC’deki belediyeler ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını da yineledi.