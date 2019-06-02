Çiçekçi kız hizmete girerek beğeni topluyor

Heyecanının adımlarını izleyip Marmara Bölgesinde kendi gibi güzeL bir isimde çiçek dükkânı açan Merve Ateşin, “Çicekci Kız” isimli çiçek dükkânı ile kısa sürede sektörde öncü olacağa benziyor.

Çiçekçi Kız Marmara bölgesinde hizmete girerek herkesin beğenisini kazandı.Ateşin ailesinin kızları Merve’nin direktörlüğünde açılan sadece Lefkoşa’ya değil bir çok bölgeye en taze ve değişik dekoratiflerle alternatif yaratacak.

Marmara Bölgesinde faaliyete başlayan çiçek dükkanı Çiçekçi Kız’ın açılışını, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 10:11