Çiçekçi kız hizmete girerek beğeni topluyor

Çiçekçi kız hizmete girerek beğeni topluyor

Heyecanının adımlarını izleyip Marmara Bölgesinde kendi gibi güzeL bir isimde çiçek dükkânı açan  Merve Ateşin, “Çicekci Kız” isimli çiçek dükkânı ile kısa sürede sektörde öncü olacağa benziyor.

Çiçekçi Kız Marmara bölgesinde hizmete girerek herkesin beğenisini kazandı.Ateşin ailesinin kızları Merve’nin direktörlüğünde açılan sadece  Lefkoşa’ya değil bir çok bölgeye en taze ve değişik dekoratiflerle  alternatif yaratacak.

Marmara Bölgesinde faaliyete başlayan çiçek dükkanı Çiçekçi Kız’ın açılışını, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 10:11
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gönyeli Belediyesi, uçurtma şöleni ve bisiklet...
Gönyeli Belediyesi, uçurtma şöleni ve bisiklet...
  1. Kıbrıs
﻿