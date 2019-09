Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çatalköy yakınlarındaki patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Ciddi bir olay yaşandı. En sevindirici yan herhangi bir can kaybı olmaması” dedi.

Taçoy, olayı ilk andan itibaren takip ettiklerini söyledi.

Yaşananın çok büyük bir olay olduğunu belirten Bakan Taçoy, “Olayın en sevindirici yanı herhangi bir can kaybı olmaması ”dedi.

Patlamanın boyutunun çok büyük olduğunu dile getiren Taçoy, güvenlik güçleri ile polisin çalışmalarından önce olayın boyutunu görmemenin imkansız olduğunu söyledi.

Taçoy, “Bölgede patlamamış olarak düşen şarapnel parçaları olsun veya diğer yanıcı maddeler olsun bunlar kötü olaylardı. İnsanların sağlığı her şeyden önemli. Maddi sorunlar çözülür yeter ki cana zarar gelmesin. Ciddi bir olay yaşandı ve bu olaydan sonra insanlara ‘verilmiş sadakamız’ var diyerek gerekli tedbirleri almalıyız” dedi.

Turistlerin benzer korku ve endişeyi yeniden yaşamaması ve bu tür olayların bir daha olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını da dile getiren Taçoy, olayın kontrol altına alındığını, patlamaların bittiğini ve bölgenin normal hayata dönmeye başladığını söyledi.