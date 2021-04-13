Çiftçiler Birliği'nden şok eylem

Çiftçiler Birliği'nden şok eylem
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Çiftçiler Birliği, hükümetin, sorunlarına çözüm bulmak için girişim yapmadığı gerekçesiyle "şok eylem" başlattı. Çiftçiler, traktörleriyle Birlik binasından, Başbakanlık önüne gidiyor.

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