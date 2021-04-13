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Çiftçiler Birliği'nden şok eylem
Kıbrıs
13 Nisan 2021 Salı 12:55
Kıbrıs Genç Tv
Çiftçiler Birliği, hükümetin, sorunlarına çözüm bulmak için girişim yapmadığı gerekçesiyle "şok eylem" başlattı. Çiftçiler, traktörleriyle Birlik binasından, Başbakanlık önüne gidiyor.
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