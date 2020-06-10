Başbakan Ersin Tatar, çiftçilere hasat sonrasında prim desteği sağlanacağını, bu primin oranının ortaya çıkacak rekolteye göre belirleneceğini açıkladı.

Başbakan Tatar bugün öğleden sonra Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu’nu temsil eden bir heyetle bir araya geldi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs Türk çiftçisinin nasıl destekleneceği ele alındı, uzlaşı sağlandı.

Açıklamaya göre, toplantıda açıklanan zahire taban fiyatlarının artırılmasının ekonomiye ekstra maliyet getireceğinin bilincinde olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 2020-2021 üretim yılında ve sonrasında üreticinin ayakta kalabilmesi için prim usulü destekleme modeline geçilmesini, böylece hükümetin sürdürülebilir tarıma katkı sağlamasını önerdi.

Bu öneri Başbakan Ersin Tatar tarafından olumlu karşılandı.

ÇİFTÇİYE BİR PRİM DESTEĞİ

Başbakan Tatar toplantı sonrasında, çiftçiye bir prim desteği sağlanacağını ancak bunun hasadın tamamlanmasının ardından rekolteye bağlı olarak belirleneceğini, açıkladı.

“Üretimin öneminin yaşanan kovid virüsü sürecinde daha da fazla kendini gösterdiğini” belirten Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“Bizim temel amacımız ister mal ve hizmet olsun ister tarım olsun, ülkemiz üretimini artırmaktır. Daha fazla üretim, daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Devlet, refah seviyesi, yaşam kalitesi daha yüksek bir halk demektir. Pek çok kez ifade ettiğim üzere, bundan sonra atacağımız adımlar, uygulayacağımız teşvik modelleri ile KKTC’deki üretimi ve KKTC vatandaşlarının istihdamını ileri noktalara taşıyacağız. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile bugün vardığımız bu uzlaşı da bu anlayışımızın bir ürünüdür. Biz her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk Çiftçisinin öneminin bilincindeyiz ve destekçisiyiz.”