Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hellimin AB ülkelerine ihracı ve gerekli olan Avrupa Birliği standartlarına erişebilmek için takvimin açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen Çiftlik Yönetimi eğitimine katılanlara törenle sertifikaları verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa’da Bedesten’de yer alan törende yaptığı konuşmada, Hellimin AB ülkelerine ihracı konusunda belirsizliğin halen devam ettiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, “Rum tarafının kilosunu 15 Euro’ya kadar satabildiği hellimi, bizler Türk tarafı olarak 4 Euro’ya satmaya çalışırken hijyen koşullarını aynı standartlarda nasıl oluşturacağız? Ya da nasıl hızlı hareket edebileceğiz? Bu konularda takvim bekliyoruz. Önümüzde herhangi bir takvim yok. Türk tarafını sıkıntıya sokan denetimin merkezinde kimin olacağı, bu işlerin nasıl yürütüleceği, hibelerin nasıl yapılacağı ile ilgili belirsizlikler ortada dururken, bizim bir şeyler yapmadığımıza dair bir algının oluşmasını istemiyorum” dedi.

Gıda güvenliğinde AB standartlarına erişebilmek için daha hızlı davranmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Biz, artık ürettiğimiz ürün ve mamullerin hak ettiği değerde satılmasını istiyoruz çünkü kendimizi Avrupa’nın bir parçası olarak görmekteyiz. Bu şekilde ötekileştirilmekten artık yorulduk. Önümüzdeki ticari yasakların kalkmasının, büyük bir motivasyon sağlayacağını raporlarınıza da yazın” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK MALİYETİN NEDENİ İZOLASYONLAR”

Çiftçilerin maliyetlerden kaynaklanan sıkıntılarına işaret eden Çavuşoğlu, “Maliyetlerin yüksekliği, ülkemize uygulanan izolasyonlardan kaynaklanmaktadır. Düşük gelirin nedeni de ürettiğimiz mamulleri hak ettiği fiyatlara dünyaya satamamamızdan kaynaklanmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, 2016 yılında Tarım Bakanlığı yaptığı dönemde tarımsal sıkıntıların çözülebilmesi için tarımsal danışmanlık hizmetlerini başlattıklarını ve Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, ancak hedefe neredeyse 5 yıl sonra vardıklarını belirtti.

AMCAOĞLU “PAYDAŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Bakanlığın her zaman bu tür çalışmaları destekleyeceğini, bundan sonra yapılacak tüm programların sertifikasyon sistemiyle belirleneceğini kaydetti.

SOLYALI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kırsal Kalkınma Merkezi Koordinatörü Deniz Solyalı, tarım alanında ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı müfredata dayalı eğitimler düzenlendiğini söyledi. Solyalı “Bizim için önemli olan, ilk kez mesleki eğitim alanında tarım sektöründe müfredata dayalı Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde programın yürütülmeye başlanmasıdır” dedi.

DOCHERTY

AB Program Destek Ofisi, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden Michael Docherty de, AB’nin menşe isimi korumalı ürün kararının büyük bir fırsat anlamına geldiğini ancak Hellimin AB ülkelerine ihracatı noktasında hellim üreticilerini ciddi zorluklar beklediğini belirtti.

Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına ulaşılması gerektiğini vurgulayan Docherty, bu zorlukların yüksek üretim maliyetleri, düşük gelir, üretim - gıda güvenliği ve çevre koruma standartları ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Docherty, eğitim programın da çiftçi örgütleriyle geliştirildiğini ve onların gerçek ihtiyaçlarına göre tasarlandığını, söz konusu programın Kıbrıs Türk toplumunda tarım alanında yetişkinler için uygulanmakta olan tek mesleki eğitim programı olduğunu belirtti.