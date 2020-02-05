Çığda hayatını kaybedenler için KKTC'den mesajlar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Van'da yaşanan çığ felaketi için çok üzgünüm. Türkiye'nin ve Türk Halkının acısını paylaşıyorum” dedi.

Özersay, Van'da 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında, “Türkiye arka arkaya doğal afetlerle boğuşuyor. Van'da yaşanan çığ felaketi için çok üzgünüm. Türkiye'nin ve Türk Halkının acısını paylaşıyorum. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Türk Halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Sucuoğlu yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Türk milleti elbirliğiyle bu felaketin yaralarını da saracaktır.

Türkiye’nin acısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak paylaşırken, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasını temenni ederim.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Oğuz mesajında, “Can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır. Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım. Ayıca, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasını da üzüntüyle öğrendim. Uçakta bulunan yolculara,uçuş ekibine ve hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Taçoy yazılı açıklamasında, “Van’da art arda yaşanan çığ felaketini büyük bir üzüntü ile öğrendim. ‪Çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. ‬‬‪Başımız sağolsun” dedi. ‬‬‬‬

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı.

“Çığ düşmesi sonucu çok sayıda can kaybının olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrendik. İçlerinde güvenlik güçlerimizin de bulunduğu toplam 23 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” diyen Arıklı, çığ altında kalan ve yardım bekleyenlerin en kısa sürede kurtarılması ve can kayıplarının daha da artmaması en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 23:57