Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında dün akşam Cihangir’de iftar yemeği düzenlendi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde düzenlenen programa, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de katıldı.

İftar yemeği öncesinde Cihangir’de hane ziyaretleri de gerçekleştirildi, hediyeler dağıtıldı.

BENTER

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter iftar yemeği programında yaptığı konuşmada, İslam dininde yapılacak en kötü şeylerden bir tanesinin kalp kırmak olduğunu belirtti.

Diğer taraftan kalp kazanmak, iyilik yaparak, insanları kazanmanın önemine dikkat çeken Benter, birkaç yıldır TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak köyleri ziyaret ederek, insanların kalbini kazanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Projenin isminin “Gönül Köprüsü” olduğunu hatırlatan Benter, aileler ve çocuklarla bir araya gelerek, Ramazan ayını birlikte geçirdiklerini söyledi.

“İNŞALLAH KALPLERİ KAZANMAK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLUR”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve TC Lefkoşa Büyüklelçisi Ali Murat Başçeri’ye projeye katkıları nedeniyle teşekkür eden İbrahim Benter, “İnşallah kültürümüzün bir parçası olan kalpleri kazanmak hayatımızın bir parçası olur” diye konuştu.

Benter, sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca kalp kazanmanın önemini vurguladı.