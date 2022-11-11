Cihangir-Düzova İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre ilk olarak Meclis restoranında kendilerine yapılan ikramları alan öğrenciler, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi ve hep birlikte andımızı okudu.

Daha sonra Genel Kurul salonuna geçen öğrenciler, milletvekilleri koltuklarına oturdular.

Bir öğrenci, milletvekili hitap kürsüsünden Mustafa Kayabek’in yazdığı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşarken seslendirdiği “Benim iki bayrağım var” şiirini kürsüden okudu.

Şiir, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğrafıyla birlikte poster olarak çocuklara hediye edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada dün Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı ile andıklarını anımsatarak onun fikirlerinin ölümsüz olarak daima yaşadığını söyledi.

Öğrencilere Atatürk’ün sözlerini her zaman rehber edinmeleri tavsiyesinde bulunan Töre, her zaman araştırmalarını, tarihi iyi bilmelerini tavsiye etti.

“Cumhuriyet en büyük bayramdır” sözünü şiar edinilmesi gerektiğini kaydeden Töre, önümüzdeki hafta büyük bir coşku ile KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlattı ve “Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.