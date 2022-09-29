Cihazların elektronik ortamda kayıt edilmesi amacıyla üniversite kampüsleri ziyaret edilecek

IMEI'li cihazların elektronik ortamda kayıt edilmesi amacıyla devreye alınan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS), yurt dışından getirilen ve sistemde kayıt işlemleri yapılmamış IMEI'li cihazların yerel bir SIM kart ile kullanılabilmesi için cihazın Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na (BTHK) kaydedilmesi gerektiğini duyurdu.

BTHK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda, KKTC’ye gelen yeni öğrencilerin ve bölge halkının kayıt işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile MCKS Kayıt Birimi'nin Üniversite Kampüslerini ziyaret etmeye devam ettiği belirtildi.

Üniversite kampüslerinde kurulacak MCKS kayıt birimi ile IMEI'li cihazlara ait kayıt işlemlerinin yapılabileceği belirtilen açıklamada, üniversite ziyaretleri sırasında Kurum binasından da kayıt yapılmaya devam edileceği vurgulandı ve ziyaret edilecek üniversiteler ve tarih aralıkları şöyle verildi:

“3 - 14 Ekim Doğu Akdeniz Üniversitesi, 17 - 21 Ekim Lefke Avrupa Üniversitesi, 24 - 28 Ekim ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü”.

Kayıt ile ilgili izlenecek süreç ve işlemler ile ilgili daha fazla bilgi için BTHK Çağrı Merkezine (+90) 392 600 9000 numaralı telefondan ulaşılabilir ya da www.bthk.org adresinden kurum internet sayfası ziyaret edilebilir.