Ciklos seyir alanları temizlendi

Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ciklos mevkinde seyir alanı üzerinde temizlik yaptı ve yaklaşık 130 büyük çöp poşeti dolusu çöp topladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “Vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Nidai Güngördü, seyir alanlarını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka çöpünü poşete koyması ve çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti. Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bölgede bildiri dağıttıklarını kaydetti.