Cinayete, 2 tutuklama

Gönyeli’de Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’ın şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen cuma günü Gönyeli’de kalmakta olduğu evde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümü üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı.

21 yaşlarındaki A.Y.K.H.(E) ve A.M.B.H. (E)’nin tutuklandığını açıklayan Polis’in olayla soruşturması devam ediyor.