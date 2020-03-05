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Cinsel istismar olayının yankıları sürüyor...Telefon yazışmaları var

Cinsel istismar olayının yankıları sürüyor...Telefon yazışmaları var
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Lefkoşa Türk Lisesi’nde görevli bir öğretmenin 17 yaşındaki öğrenciye uzun süreden beridir cinsel istismarda bulunduğu iddiasının yankıları sürüyor.İsmi açıklanmayan Öğretmene ada genelinde tepkiler geliyor.
Bir çok öğrencinin de bilgisinde olduğu iddia edilen istismar olayında öğrenci ile öğretmen arasındaki diyalogların telefondaki yazışmalardan ve videolardan ortaya çıktığı ve bu doğrultuda soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

Öğretmenin görevinden 3 ay uzaklaştırıldığı iddia edildi.

 

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