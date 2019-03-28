Cisco Systems Ada'da

Kuzey Kıbrıs’ın lider bilişim şirketlerinden Gigabyte Ltd önemli bir organizasyona imza attı.

Cisco Systems sponsorluğunda gerçekleşen ‘Veri ve İletişimde Yenilikçi Yaklaşımlar’ konulu etkinlik Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirildi.

TEKNOLOJİDEKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER

Cisco Systems partnerlerinden Netex ve Gigabyte Ltd organizasyonuyla yapılan ‘Veri ve İletişimde Yenilikçi Yaklaşımlar’ konulu bu etkinlikte, sektör ve Bilişim uzmanları için önemli ayrıntılara değinildi.

Gigabyte Ltd’in ev sahipliği yaptığı bu toplantıda Açılış konuşmasını Şirket direktörü Yılmaz KAYGISIZ yaptı. Toplantıyı düzenlemekteki amaçlarının, “yenilikçi bir bakış açısı ile veri ve iletişimde yenilikçi yaklaşımları irdelemek, iş hayatına getireceği kolaylıkları paylaşmak, uzmanları yeni gelişmelerden haberdar etmek, ihtiyaçlar hakkında geri dönüşler alabilmek” olduğuna vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan Lefkoşa HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise Bürokrasinin iletişime bakışını anlatan bir konuşma yaptı. Ülkemizde yapılması gereken önemli işler olduğunu, bunların yapılabilmesi için birçok önemli adımın daha atılması gerektiğini vurgulayarak, parti olarak üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ise daha sonra söz alarak “İletişimin Önemi” ile ilgili yaptığı konuşma esnasında önemli açılamalar yaptı. VDSL hizmetinin belli bölgelerde verilmeye başlandığını, bunu 2019 yılında daha da yaygınlaştıracaklarını söyledi. Telefon dairesinin özelleştirilmesi ile ilgili söylentilere de değinen Bağzıbağlı, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını, çalışmalar neticelendiğinde kamuoyu ile detaylı olarak paylaşacaklarını vurguladı. 5G ihalesi için de hazırlıklar yaptıklarını hedeflerinin 2020 yılında bunu gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Katılımcıların sorunlarını da yanıtlayan Kemal Bağzıbağlı, teknolojiyi eldeki imkanlardan dolayı geriden takip ettiğimizi ancak bir olursak ve çalışırsak daha iyiyi başarabileceğimizi söyledi.

Cisco Ticari Pazarlar Müdürü Hülya Güven ise, yaptığı konuşmada KKTC’yi önemsediklerini, adadaki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için, çalıştıklarını ve bu etkinlikleri daha da arttıracaklarını söyledi.

Cisco Türkiye Sistem Mühendisi Onur Yalçınkaya’nın gerçekleştirdiği ‘Reinvent Networking’ konulu sunumun ardından Yine Cisco Türkiye Sistem Mühendislerinden Cem Albayrak ise ‘Unlock The Power of Data’ başlığıyla başka bir sunum yaptı. Cisco nun yeni nesil sunucu sistemlerinin de tanıtıldığı anlatımlar, katılımcı mühendisler tarafından dikkatle izlendi.

Yerel servis şirketlerimizden Comline Service Ltd Direktörü Engin Akçın Kesintisiz Güç Kaynakları ile ilgili bir konuşma yaptı. Gigabyte Ltd Service Destek Sorumlusu Fatih Erdoğan da KKTC’de Servis ve Destek hizmetlerinde yaşanan zorluklardan bahsederek firma olarak bunlara çözüm yolları aradıklarını vurguladı. Etkinlik öğle yemeğine geçilerek son buldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 11:44