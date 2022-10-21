Cittaslow KKTC Ağı, Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri Cittaslow Koordinatörleri için eğitim düzenliyor.
Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem ve ekibinde yer alan Ece Çınar ve Candaş Balta’nın vereceği iki günlük eğitim sonunda 5 belediye koordinatörüne uzmanlık sertifikası verilecek.
Pazartesi ve Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak eğitimde, Cittaslow belediyelerde uygulanabilecek projeler, halka benimsetme ve çocuk belediyeleri konuları işlenecek.