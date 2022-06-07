Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nden sokak hayvanları için mamamatik

Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi, sokak hayvanları için belediye sınırları içine 5 mamamatik yerleştiriliyor.

Mamamatiklerle kedi ve köpeklere 1 TL karşılığı mama sağlanabiliyor.

Mamamatiklerin ikisi Mehmetçik, biri Bafra Plajı, biri Bafra’daki Thalassa sitesi ve biri de Kumyalı’ya kurulacak.

İlki Mehmetçik’te Balanakko Meydanı’na dün kurulan mamamatiklere, mama bağışı da yapılabiliyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Çocuk Belediyemiz çok güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Kendilerinin geliştirdiği proje kapsamında sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını gidermek için 5 mamamatiği belediye hudutlarımızda yerleştiriyoruz. Sadece 1 TL ile dostlarımıza küçük bir katkı sağlamak için duyarlılığınızı bekler, çocuk belediyemizi gönülden kutlarım” dedi.

Cittaslow belediyelerin bünyesindeki çocuk belediyeler, sosyal sorumluluk projeleriyle biliniyor.